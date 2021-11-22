Расположение, качество услуг, близость к морю – все это влияет на "звездность" гостиницы. В пятизвездочном отеле должно быть соответствующее количество комнат, а гостям доступен широкий перечень удобств.
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Требования к трехзвездочной гостинице
В таком заведении обязательно должны быть:
- светящаяся вывеска,
- парадный вход для гостей и отдельный служебный вход,
- пожарная сигнализация, отопление, система кондиционирования, холодная и горячая вода,
- телефоны в комнатах и вестибюлях,
- в каждой комнате должен быть санузел,
- минимальная площадь одноместного номера – 8 квадратных метров,
- санитарные помещения общего пользования,
- питьевая вода в бутылках,
- сейфы,
- помещение общественного пользования с мебелью, коврами и декоративными композициями.
К каждому классу отелей есть конкретные требования / Фото Unsplash
Также в трехзвездочном отеле не обойтись без круглосуточной стойки регистрации, регулярной уборки номеров, сервиса по доставке багажа, замене полотенец и постельного белья.
Здесь вы должны найти еще и парикмахерскую, услуги по хранению багажа, обмен валюты, вызов такси, глажку, чистку обуви, и, конечно, стоянку для автомобилей.
К курортным гостиницам предъявляют еще одно требование – наличие бассейна. Персонал должен работать в униформе и иметь бейджики с именами.
За все это вы можете платить не только наличными, но и кредитной картой.
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Требования к пятизвездочной гостинице
Отель, имеющий пять звезд, обязан обеспечить весь сервис, перечисленный выше. Но к таким заведениям требований гораздо больше:
- в комнатах должен быть минибар,
- гости могут заказать любые услуги, не выходя из номера,
- в пятизвездочном отеле должна быть большая территория и просторные комнаты,
- в здании отеля должно быть несколько лифтов,
- площадь двухместного номера должна составлять не менее 12 квадратных метров,
Обычно в пятизвездочных отелях есть несколько разных бассейнов. Еда здесь лучше и разнообразнее, отделка гостиницы и комнат – красивее. Также в отелях высшего класса могут быть более дорогая мебель и техника в номерах. Гостям здесь предлагают больше развлечений: например, ночной клуб, тренажерный зал, кинотеатр.