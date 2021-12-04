Кожен турист вважає зручними різні місця. Комусь подобається сидіти біля вікна, а хтось, навпаки, надає перевагу сидінням біля проходу.
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Втім, зазвичай авіакомпанії пропонують спершу обирати місця посередині рядів. Дізнайтеся, як обійти цю практику та обрати зручніше місце.
Існує 2 способи обирати місця: "пунктуальний" і "ризикований".
Спосіб 1: "пунктуальний"
У деяких авіакомпаніях вибір місця відкривається рівно за 24 або 48 годин до вильоту. Дізнайтеся про це і поставте собі будильник. Заходьте на сайт точно у потрібний час – і зможете обрати з максимальної кількості доступних варіантів.
Обрати хороше місце можна і безкоштовно / Фото Unsplash
Спосіб 2: "ризикований"
Підходить для авіакомпаній, у яких система автоматично розкидає місця. Під час онлайн-реєстрації спершу зазвичай видає найменш популярні місця.
Ваше завдання – не реєструватися одразу. Зареєструйтеся якомога ближче до часу завершення реєстрації. Високий шанс, що тоді будуть доступні зручні місця – адже люди поступово розбиратимуть "незручні".
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Ви можете зробити це так:
- Заходите у вікно реєстрації, дивитеся, чи є зручні місця.
- Якщо немає, просто виходите з сайту або закриваєте сторінку.
- Через годину-півтори пробуєте знову.
- І так до того часу, поки не з'являться хороші місця.
- Якщо ж місця так і не з'явилися, доведеться обрати серед тих, що залишилися. Саме тому спосіб і називають ризикованим.