Каждый турист считает удобными разные места. Кому-то нравится сидеть у окна, а кто-то, наоборот, предпочитает сиденья у прохода.

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Впрочем, обычно авиакомпании предлагают сначала выбирать места посредине рядов. Узнайте, как обойти эту практику и выбрать более удобное место.

Существует 2 способа выбирать места: "пунктуальный" и "рискованный".

Способ 1: "пунктуальный"

В некоторых авиакомпаниях выбор места открывается ровно за 24 или 48 часов до вылета. Узнайте это и поставьте себе будильник. Заходите на сайт точно в нужное время и сможете выбрать из максимального количества доступных вариантов.



Выбрать хорошее место можно и бесплатно / Фото Unsplash

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Способ 2: "рискованный"

Подходит для авиакомпаний, где система автоматически выбрасывает места. Во время онлайн регистрации обычно она выдает наименее популярные места.

Ваша задача – не регистрироваться сразу. Зарегистрируйтесь поближе к времени завершения регистрации. Высок шанс, что тогда будут доступны более удобные места – ведь люди будут постепенно разбирать "неудобные".

Важно! Следите за временем, чтобы не пропустить завершение онлайн-регистрации.

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Вы можете сделать это так: