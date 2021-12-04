Каждый турист считает удобными разные места. Кому-то нравится сидеть у окна, а кто-то, наоборот, предпочитает сиденья у прохода.
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Впрочем, обычно авиакомпании предлагают сначала выбирать места посредине рядов. Узнайте, как обойти эту практику и выбрать более удобное место.
Существует 2 способа выбирать места: "пунктуальный" и "рискованный".
Способ 1: "пунктуальный"
В некоторых авиакомпаниях выбор места открывается ровно за 24 или 48 часов до вылета. Узнайте это и поставьте себе будильник. Заходите на сайт точно в нужное время и сможете выбрать из максимального количества доступных вариантов.
Выбрать хорошее место можно и бесплатно / Фото Unsplash
Способ 2: "рискованный"
Подходит для авиакомпаний, где система автоматически выбрасывает места. Во время онлайн регистрации обычно она выдает наименее популярные места.
Ваша задача – не регистрироваться сразу. Зарегистрируйтесь поближе к времени завершения регистрации. Высок шанс, что тогда будут доступны более удобные места – ведь люди будут постепенно разбирать "неудобные".
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Вы можете сделать это так:
- Заходите в окно регистрации, смотрите, есть ли удобные места.
- Если нет, просто выходите с сайта или закрывайте страницу.
- Через час-полтора пробуйте снова.
- И так до тех пор, пока не появятся хорошие места.
- Если же места так и не появились, придется выбрать среди оставшихся. Вот поэтому способ и называют рискованным.