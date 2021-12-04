Без доплат: лайфхак, як задарма одержати хороше місце в літаку

Існує кілька методів, які допоможуть туристам уникнути переплати за вибір місця. Дізнайтеся, як зекономити і летіти на зручних місцях

Кожен турист вважає зручними різні місця. Комусь подобається сидіти біля вікна, а хтось, навпаки, надає перевагу сидінням біля проходу.

Читайте також Туристичне страхування: чому без нього не обійтися під час омріяної подорожі за кордон

Втім, зазвичай авіакомпанії пропонують спершу обирати місця посередині рядів. Дізнайтеся, як обійти цю практику та обрати зручніше місце.

Існує 2 способи обирати місця: "пунктуальний" і "ризикований".

Спосіб 1: "пунктуальний"

У деяких авіакомпаніях вибір місця відкривається рівно за 24 або 48 годин до вильоту. Дізнайтеся про це і поставте собі будильник. Заходьте на сайт точно у потрібний час – і зможете обрати з максимальної кількості доступних варіантів.



Обрати хороше місце можна і безкоштовно / Фото Unsplash

Спосіб 2: "ризикований"

Coral – це гірськолижно! Оберіть варіант зимового відпочинку на будь-який смак на

Підходить для авіакомпаній, у яких система автоматично розкидає місця. Під час онлайн-реєстрації спершу зазвичай видає найменш популярні місця.

Ваше завдання – не реєструватися одразу. Зареєструйтеся якомога ближче до часу завершення реєстрації. Високий шанс, що тоді будуть доступні зручні місця – адже люди поступово розбиратимуть "незручні".

Стежте за годинами, щоб не пропустити завершення онлайн-реєстрації.

Дізнайтеся Яких місць у літаку варто уникати, щоб не замерзнути: досвід стюардеси

Ви можете зробити це так: