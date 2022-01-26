Відпочинок на непопулярних грецьких островах може сподобатися мандрівникам навіть більше за звичні варіанти. Через те, що там немає великої кількості туристів, зайві люди не заважатимуть розслабитися, а відпустка обійдеться дешевше.

Це цікаво Місце, де збуваються мрії: чому варто обрати розкішний відпочинок у Xanadu Resort 5* в Туреччині

Тінос

Мальовничий Тінос / Фото Greeka

Дикі острівні пейзажі Тіноса сподобаються туристам, які захочуть поєднати бездоганний пляжний відпочинок з дослідженнями природних та культурних надбань.

Мальовнича горбиста місцевість та десятки цікавих селищ, де можна познайомитися з місцевим побутом, помилуватися вимощеними справжнім мармуром будівлями та морськими краєвидами, – це найкращі чудова можливість відпочити душею та тілом.

Чарівні селища Тіноса / Фото Greeka

Особливої уваги заслуговує церква Пресвятої Богородиці у Хорі – столиці Тіноса. Вона є місцем православного паломництва і робить острів справжнім релігійним і культурним центром.

Сіфнос

Острів Сіфнос потішить мандрівників прекрасними бухтами з кришталево чистою морською водою та мальовничими селищами, де пригощають стравами місцевої кухні.

Відпочинок на Сіфносі / Фото Greeka

На Сіфносі є пляжі на будь-який смак. Любителі комфорту вподобають усамітнені піщані пляжі або ж доглянуті пляжі з хорошою інфраструктурою та відзнаками. А от шукачі нових вражень можуть вирушити на пляжі зі скелистими берегами. До деяких з них доведеться йти вузькими стежками або плисти морем, але це лише додає ще більшого шарму.

Що ж до культурно-розважальної програми, тут також знайдеться, що робити. На острові є величезна кількість церков, капличок та монастирів, які буде цікаво побачити.

Мальовничий грецький острів Сіфнос /Фото Greeka

Мандрівникам особливо радять відвідати містечко Аполлонія, побудоване на 3-х пагорбах. Тут можна познайомитися з традиційною місцевою архітектурою, а також побачити колекцію скульптур та кераміки різних періодів у музеях.

До літа ще далеко, але у відпустку хочеться вже? Є вихід – забронюйте тур до Туреччини, Єгипту, Греції, Іспанії або Чорногорії на літній сезон 2022. Coral Travel пропонує вигідні умови бронювання на найпопулярніші напрямки.

Аморгос

Затишний Аморгос / Фото Greeka

Аморгос не користується популярністю у туристів через те, що туди досить складно та довго добиратися. На острові немає аеропорту, тож доведеться плисти на поромі. Але тим, хто наважиться на таку подорож, Аморгос подарує незабутню відпустку.

Тут можна спробувати на собі грецький стиль життя, що ідеально підходить для втечі від гамору та метушні. На Аморгосі не потрібно нікуди поспішати, краще зосередитися на насолоді, яку дарують прекрасні краєвиди, затишні пляжі та сімейні ресторани.

Аморгос – чудове місце для відпочинку / Фото Greeka

Коли захочеться трішки більше активності, можна відвідати Археологічний музей у вежі Гавра, де забрані цікаві експонати з усього острова, монастир Богородиці з рідкісними релігійними реліквіями, руїни давнього міста Міноа.

Дивіться також Названо найпопулярніші напрямки, куди поїдуть туристи у 2022 році

Андрос

Анрос – місце для активної відпустки / Фото Greeka

Острів Андрос підійде для активних туристів. Ця місцевість переповнена горами, каньйонами, гарячими джерелами, виноградниками та гаями, які дуже цікаво досліджувати.

Вистачає тут і культурних пам'яток. Мандрівникам варто побачити: маяк Турлітіс, побудований на скалі посеред моря, Археологічний та Морський музеї, замок Святого Петра, руїни давнього міста в Палеополі.

Чарівні містечка Андроса / Фото Greeka

Після такого дозвілля на відпочивальників чекатимуть приморські містечка та селища з магазинами, ресторанами, барами та традиційними грецькими тавернами. Це те, що потрібно, аби відновити сили після активного дня.