Отдых на непопулярных греческих островах может понравиться путешественникам даже больше привычных вариантов. Из-за того, что там нет большого количества туристов, лишние люди не мешают расслабиться, а отпуск обойдется дешевле.

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Тинос

Живописный Тинос / Фото Greeka

Дикие островные пейзажи Тиноса понравятся туристам, которые захотят обьединить безупречный пляжный отдых с исследованиями природного и культурного достояния.

Живописная холмистая местность и десятки интересных деревень, где можно познакомиться с местным бытом, полюбоваться вымощенными настоящим мрамором зданиями и морскими видами, – это лучшая возможность отдохнуть душой и телом.

Очаровательные деревни Тиноса / Фото Greeka

Особого внимания заслуживает церковь Пресвятой Богородицы в Хоре – столице Тиноса. Она является местом православного паломничества и делает остров настоящим религиозным и культурным центром.

Сифнос

Остров Сифнос порадует путешественников прекрасными бухтами с кристально чистой морской водой и живописными деревнями, где угощают блюдами местной кухни.

Отдых на Сифносе / Фото Greeka

На Сифносе есть пляжи на любой вкус. Любителям комфорта понравятся уединенные песчаные пляжи или ухоженные пляжи с хорошей инфраструктурой и знаками отличия. А вот искатели новых впечатлений могут отправиться на пляжи со скалистыми берегами. К некоторым из них придется идти по узким тропам или плыть по морю, но это лишь добавляет еще большего шарма.

Что касается культурно-развлекательной программы, здесь тоже найдется, что делать. На острове есть множество церквей, часовен и монастырей, которые будет интересно увидеть.

Живописный греческий остров Сифнос / Фото Greeka

Путешественникам особенно советуют посетить городок Аполлония, построенный на 3-х холмах. Здесь можно познакомиться с традиционной местной архитектурой, а также увидеть коллекцию скульптур и керамики разных периодов в музеях.

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Аморгос

Уютный Аморгос / Фото Greeka

Аморгос не пользуется популярностью у туристов, потому что туда довольно сложно и долго добираться. На острове нет аэропорта, поэтому придется плыть на пароме. Но тем, кто решится на такое путешествие, Аморгос подарит незабываемый отпуск.

Здесь можно попробовать на себе греческий стиль жизни, идеально подходящий для побега от шума и суеты. На Аморгосе не нужно никуда спешить, лучше сосредоточиться на наслаждении, которое дарят прекрасные виды, уютные пляжи и семейные рестораны.

Аморгос – отличное место для отдыха / Фото Greeka

Когда захочется немного больше активности, можно посетить Археологический музей в башне Гавра, где отобраны интересные экспонаты со всего острова, монастырь Богородицы с редкими религиозными реликвиями, руины древнего города Миноа.

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Андрос

Анрос – место для активного отпуска / Фото Greeka

Остров Андрос подойдет для активных туристов. Эта местность переполнена горами, каньонами, горячими источниками, виноградниками и рощами, которые очень интересно исследовать.

Достаточно здесь и культурных достопримечательностей. Путешественникам стоит увидеть: маяк Турлитис, построенный на скале среди моря, Археологический и Морской музеи, замок Святого Петра, руины древнего города в Палеополе.

Очаровательные городки Андроса / Фото Greeka