Через штамм Омікрон емірат Абу-Дабі закривається для тих, хто ще не вакцинувався третьою дозою. Мандрівникам потрібно буде пред'явити так званий "зелений пропуск", що свідчитиме про наявність у них бустерної дози вакцини.

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Без третьої дози не впустять

Про таке рішення повідомили у державному додатку для контролю здоров'я. Відтепер усі люди, які в'їжджають до столиці Еміратів, мають бути вакциновані бустерною дозою.

Ті, хто не отримав третю дозу вакцини принаймні через 6 місяців після другої, вважаються неповністю вакцинованими.

В Абу-Дабі пустять тільки тих, хто вакцинувався третьою дозою
ПЛР-тест також є обов'язковою умовою в'їзду в ОАЕ / Фото з Unsplash

Також туристи, які хочуть в'їхати до емірату, повинні обов'язково мати негативний тест на коронавірус.

"Зелений пропуск" будуть вимагати при вході в громадські місця та адміністративні будівлі.