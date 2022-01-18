Через штамм Омікрон емірат Абу-Дабі закривається для тих, хто ще не вакцинувався третьою дозою. Мандрівникам потрібно буде пред'явити так званий "зелений пропуск", що свідчитиме про наявність у них бустерної дози вакцини.

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Без третьої дози не впустять

Про таке рішення повідомили у державному додатку для контролю здоров'я. Відтепер усі люди, які в'їжджають до столиці Еміратів, мають бути вакциновані бустерною дозою.

Ті, хто не отримав третю дозу вакцини принаймні через 6 місяців після другої, вважаються неповністю вакцинованими.



ПЛР-тест також є обов'язковою умовою в'їзду в ОАЕ / Фото з Unsplash

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Також туристи, які хочуть в'їхати до емірату, повинні обов'язково мати негативний тест на коронавірус.

"Зелений пропуск" будуть вимагати при вході в громадські місця та адміністративні будівлі.

Важливо. В Об'єднаних Арабських Еміратах один із найвищих показників вакцинації у всьому світі. Як повідомляють місцеві органи охорони здоров'я, в країні повністю вакциновано понад 90 відсотків населення.