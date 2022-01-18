Из-за штамма Омикрон эмират Абу-Даби закрывается для тех, кто еще не вакцинировался третьей дозой. Путешественникам предстоит предъявить так называемый "зеленый пропуск", который будет свидетельствовать о наличии у них бустерной дозы вакцины.
Читайте также Отдых в Египте: особенности каждого из главных курортов популярной страны
Без третьей дозы не упустят
Об этом решении сообщили в государственном приложении для контроля здоровья. Теперь все люди, которые въезжают в столицу Эмиратов, должны быть вакцинированы бустерной дозой.
Те, кто не получил третью дозу вакцины, по крайней мере через 6 месяцев после второй, считаются неполностью вакцинированными.
ПЦР-тест также является обязательным условием въезда в ОАЭ / Фото с Unsplash
Также туристы, желающие въехать в эмират, должны обязательно иметь отрицательный тест на коронавирус.
"Зеленый пропуск" потребуют при входе в общественные места и административные здания.