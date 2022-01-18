Без третьої дози не впустять: як змінилися правила в'їзду в Абу-Дабі

Столиця ОАЕ впускатиме тільки тих туристів, які вже вакцинувалися бустерною дозою. Тих, хто її не має, більше не вважають повністю вакцинованими.

Через штамм Омікрон емірат Абу-Дабі закривається для тих, хто ще не вакцинувався третьою дозою. Мандрівникам потрібно буде пред'явити так званий "зелений пропуск", що свідчитиме про наявність у них бустерної дози вакцини.

Читайте також Відпочинок у Єгипті: особливості кожного з головних курортів популярної країни

Без третьої дози не впустять

Про таке рішення повідомили у державному додатку для контролю здоров'я. Відтепер усі люди, які в'їжджають до столиці Еміратів, мають бути вакциновані бустерною дозою.

Ті, хто не отримав третю дозу вакцини принаймні через 6 місяців після другої, вважаються неповністю вакцинованими.



ПЛР-тест також є обов'язковою умовою в'їзду в ОАЕ / Фото з Unsplash

Якщо давно мрієте відпочити та перезавантажитися, саме час вирушити в мандри. Coral Travel допоможе отримати незабутні враження.

Також туристи, які хочуть в'їхати до емірату, повинні обов'язково мати негативний тест на коронавірус.

"Зелений пропуск" будуть вимагати при вході в громадські місця та адміністративні будівлі.

В Об'єднаних Арабських Еміратах один із найвищих показників вакцинації у всьому світі. Як повідомляють місцеві органи охорони здоров'я, в країні повністю вакциновано понад 90 відсотків населення.