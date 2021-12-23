Українські поліцейські патрулюватимуть курорти в Туреччині. Вони будуть робити це разом зі своїми турецькими колегами.
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Проблема в мові
Українцям допоможуть розв'язувати проблеми, що трапилися на курорті, рідною мовою. Це полегшить комунікацію та сприятиме розкриттю злочинів.
Про таке нововведення говорили під час зустрічі у Києві, яку очолив посол Турецької Республіки Ахмет Гюльдері, – повідомляє портал Dip.
Українські поліцейські допомагатимуть патрулювати під час туристичного сезону / Фото Unsplash
Також українські правоохоронці допоможуть турецьким колегам. Вони зможуть надати місцевій поліції мовну, інформаційну та методичну допомогу. Процес спілкування поліції та українських туристів стане зрозумілишим та ефективнішим.
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