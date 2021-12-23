Украинские полицейские будут патрулировать курорты в Турции. Но не сами, а вместе со своими турецкими коллегами.

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Проблема в языке

Украинцам помогут решать случившиеся на курорте проблемы на родном языке. Это облегчит коммуникацию и будет способствовать раскрытию преступлений.

О таком нововведении говорили во время встречи в Киеве, которую возглавил посол Турецкой Республики Ахмет Гюльдери, сообщает портал Dip.



Украинские полицейские будут помогать патрулировать во время туристического сезона / Фото Unsplash

Также украинские правоохранители помогут турецким коллегам. Они смогут предоставить местной полиции языковую, информационную и методическую помощь. Процесс общения полиции и украинских туристов станет более понятным и эффективным.

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