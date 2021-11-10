Взимку у Єгипті тепло, однак навіть там погода може зіпсуватися. Морський відпочинок може бути ускладнений через холодний вітер, що заважатиме купатися й засмагати. Однак у Єгипті можна обирати безвітряні бухти, де буде затишно та тепло навіть у зимову пору.

Читайте також Продовжити літо та суттєво заощадити: де відпочити на морі восени

Шаркс Бей (Sharks Bay)



Бухта Шаркс Бей / Фото booking.com

Ця бухта розташована у північній частині Шарм-ель-Шейху, неподалік аеропорту. Шаркс Бей – одне із найбільших та найпопулярніших серед туристів місць. Вибір готелів тут справді вражаючий.

На пляжі тут можна насолодитися видом коралів, а на місцевій площі Soho є магазини, ресторани та нічні клуби для любителів дискотек.

Наама-Бей (Naama Bay)



Бухта Наама Бей / Фото Вікіпедія

Це бухта на курорті Шарм-ель-Шейх. Головною "родзинкою" Наама-Бей є те, що деякі пляжі розчищені від коралів – тому тут можна вільно та безпечно купатися.

Окрім пляжів, у бухті є красива набережна, де можна прогулюватися, відвідати кафе, ресторани та дискотеки й влаштувати шопінг в численних магазинчиках.

Шарм-Ель-Майя (Sharm-el-Maya)



Бухта Шарм-ель-Майа / Фото How travel

Бухта також розташована в Шарм-ель-Шейху. Вона з усіх сторін оточена горами, тому відпочинок тут стане комфортним в будь-яку пору року.

У цій бухті розташоване Старе місто – тому прихильники прогулянок, шопінгу та вишуканих ресторанів точно залишаться задоволені. Особливою принадою є Старий ринок – осередок місцевої культури, де можна придбати безліч сувенірів.

Рас-Умм-Сід (Ras-um-el-Sid)



Бухта Рас-Умм-Сід / Фото tripadvisor

Ця бухта в Шарм-ель-Шейху досить маленька й тому максимально захищена від вітру. З 3 сторін її оточують скелі. До моря доведеться спускатися сходами, адже пляжі розташовані вище рівня моря. Однак воно того вартує, адже дорогою відкриваються неймовірні краєвиди, а купатися можна навіть взимку.

В бухті є чимало сімейних готелів, що розташовані на першій та другій лініях. Любителі дайвінгу зможуть зануритися в невеликих печерах, а також подивитися на коралові рифи на глибині.

До теми У Єгипті гаряча лінія для туристів "заговорила" українською

Хадаба (Hadaba)



Бухта Хадаба / Фото tripadvisor

Бухта розташована на невеличкому півострові на курорті Шарм-ель-Шейх. Вона має зручний пологий вхід у море. Любителі коралових рифів теж знайдуть їх – далі від берега море глибоке, чисте, прозоре і з рифами.

У Хадабі є чимало магазинів, клубів та популярних готелів. Це місце почало розвиватися нещодавно, тому майже усе тут – нове.