Зимой в Египте тепло, но даже там погода может испортиться. Морской отдых может быть затруднен из-за холодного ветра, который будет мешать купаться и загорать. Однако в Египте можно выбирать безветренные бухты, где будет уютно и тепло даже в зимнее время.
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Шаркс Бэй (Sharks Bay)
Бухта Шаркс Бэй / Фото booking.com
Эта бухта расположена в северной части Шарм-эль-Шейха, недалеко от аэропорта. Шаркс Бэй – одно из самых больших и популярных среди туристов мест. Выбор гостиниц здесь действительно впечатляющий.
На пляже здесь можно насладиться видом кораллов, а на местной площади Soho есть магазины, рестораны и ночные клубы для любителей дискотек.
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Наама-Бей (Naama Bay)
Бухта Наама Бей / Фото Википедия
Это бухта на курорте Шарм-эль-Шейх. Главной изюминкой Наама-Бей является то, что некоторые пляжи расчищены от кораллов – поэтому здесь можно свободно и безопасно купаться.
Кроме пляжей, в бухте есть красивая набережная, где можно гулять, посещать кафе, рестораны и дискотеки и устроить шопинг в многочисленных магазинчиках.
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Шарм-эль-Майя (Sharm-el-Maya)
Бухта Шарм-эль-Майа / Фото How travel
Бухта также расположена в Шарм-эль-Шейхе. Она со всех сторон окружена горами, поэтому отдых здесь станет комфортным в любое время года.
В этой бухте расположен Старый город – поэтому поклонники прогулок, шопинга и изысканных ресторанов точно останутся довольны. Особым местом является Старый рынок – центр местной культуры, где можно приобрести множество сувениров.
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Рас-Умм-Сид (Ras-um-el-Sid)
Бухта Рас-Умм-Сид / Фото tripadvisor
Эта бухта в Шарм-эль-Шейхе достаточно маленькая и поэтому максимально защищена от ветра. С трех сторон ее окружают скалы. К морю придется спускаться по лестнице, ведь пляжи расположены выше уровня моря. Однако оно того стоит, ведь по дороге открываются невероятные виды, а купаться можно даже зимой.
В бухте есть много семейных отелей, расположенных на первой и второй линиях. Любители дайвинга смогут погрузиться в небольшие пещеры, а также посмотреть на коралловые рифы на глубине.
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Хадаба (Hadaba)
Бухта Хадаба / Фото tripadvisor
Бухта расположена на небольшом полуострове на курорте Шарм-эль-Шейх. Она имеет удобный пологий вход в море. Любители коралловых рифов тоже найдут их – дальше от берега море глубокое, чистое, прозрачное и с рифами.
В Хадабе есть много магазинов, клубов и популярных отелей. Это место начало развиваться недавно, поэтому почти все здесь новое.