Авторка розповідає, що за ілюзією красивою картинки стоїть зовсім не ідеальна реальність. Люїс опублікувала 3 фотопорівняння, що змусять глядачів "розкрити очі" на реалії мандрівок.

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  1. Коста-Рика

На першому фото дівчина позує на фоні чудового заходу сонця у водах океану. А на наступних – демонструє, що в номері готелю мешкали комахи, а щоб дійти до місця зйомки, довелося йти під дощем з важким рюкзаком.

Блогерка показала зворотній бік ідеальних фото
Фото Lewis Truman

  1. Вулкан у Гватемалі

Дівчина спершу показує "ідеальне" фото, де вони з подругою біля вулкану. А на наступних світлинах Люїс демонструє, як важко було туди підніматися, до того ж під дощем.

Блогерка показала зворотній бік ідеальних фото
Фото Lewis Truman

  1. Мачу-Пікчу, Перу

На "ідеальному" фото блогерка позує на тлі загубленого міста інків Мачу-Пікчу. А на наступних показує, як спала на рюкзаку просто на вулиці.

Блогерка показала зворотній бік ідеальних фото
Фото Lewis Truman

Показувати фото "ідеальні" та "реальні" фото наразі модно серед блогерів. Нещодавно блогерка розповіла, чому ідеальні фото в інстаграмі – брехня.

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