Автор рассказывает, что за иллюзией красивой картинки стоит отнюдь не идеальная реальность. Льюис опубликовала 3 фотосравнения, которые заставят зрителей "раскрыть глаза" на реалии путешествий.

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Коста-Рика

На первом фото девушка позирует на фоне прекрасного заката в водах океана. А на следующих – демонстрирует, что в номере гостиницы жили насекомые, а чтобы дойти до места съемки, пришлось идти под дождем с тяжелым рюкзаком.



Фото Lewis Truman

Вулкан в Гватемале

Девушка сначала показывает "идеальное" фото, где они с подругой возле вулкана. А на следующих фотографиях Льюис демонстрирует, как тяжело было туда подниматься, к тому же под дождем.



Фото Lewis Truman

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Мачу-Пикчу, Перу

На "идеальном" фото блогер позирует на фоне потерянного города инков Мачу-Пикчу. А на следующих показывает, как спала на рюкзаке прямо на улице.



Фото Lewis Truman

Показывать фото "идеальные" и "реальные" фото модно среди блогеров. Недавно блогер рассказала, почему идеальные фото в инстаграме – ложь.

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