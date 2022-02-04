Блогерка показала "зворотній бік" ідеальних фото з подорожей: кумедні фото та відео

Дівчина на ім'я Люїс Трумен веде власний тревел-блог. Дівчина розповідає про те, що не можна вірити тільки красивим та вдалим кадрам з поїздок.

Авторка розповідає, що за ілюзією красивою картинки стоїть зовсім не ідеальна реальність. Люїс опублікувала 3 фотопорівняння, що змусять глядачів "розкрити очі" на реалії мандрівок.

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Коста-Рика

На першому фото дівчина позує на фоні чудового заходу сонця у водах океану. А на наступних – демонструє, що в номері готелю мешкали комахи, а щоб дійти до місця зйомки, довелося йти під дощем з важким рюкзаком.



Фото Lewis Truman

Вулкан у Гватемалі

Дівчина спершу показує "ідеальне" фото, де вони з подругою біля вулкану. А на наступних світлинах Люїс демонструє, як важко було туди підніматися, до того ж під дощем.



Фото Lewis Truman

Мачу-Пікчу, Перу

Гори, морський курорт, екскурсії дивовижними пам’ятками – який варіант відпочинку ви б не обрали,

На "ідеальному" фото блогерка позує на тлі загубленого міста інків Мачу-Пікчу. А на наступних показує, як спала на рюкзаку просто на вулиці.



Фото Lewis Truman

Показувати фото "ідеальні" та "реальні" фото наразі модно серед блогерів. Нещодавно блогерка розповіла, чому ідеальні фото в інстаграмі – брехня.

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Блогерка порівняла ідеальні фото з подорожей з реальністю: дивіться відео