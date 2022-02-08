Меган часто подорожує, а тому до процесу збору валізи підходить майже професійно. Основне, що радить дівчина – не брати зайвих речей.

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Ця порада особливо актуальна для тих, хто подорожує лоукостами. Часто у квитку є безкоштовно включена невелика сумка, яку можна взяти з собою до салону – оце й усе. За багаж доведеться викласти кругленьку суму.

Але навіть за таких умов цілком реально взяти всі необхідні речі.

Що радить блогерка

Візьміть 2 пари взуття

Одне з них має бути універсальним, захищати від дощу, болота, негоди тощо. Воно обов'язково повинно бути зручним та добре розходженим.

Друга пара – легше взуття, наприклад, кросівки чи босоніжки. Під час перельоту взувайте грубі й важкі черевики, а до сумки покладіть легше взуття. Так ви зекономите вагу та місце у валізі.



Навіть в маленьку валізу можна помістити необхідні речі / Фото Unsplash

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Беріть універсальний одяг

Кладіть до сумки чи валізи тільки ті речі, що чудово поєднуються між собою. Навіть якщо у вас швидко закінчаться чисті речі – ви завжди можете скористатися послугами пральні в готелі.

З одягом працює та ж порада, що й зі взуттям – одягніть на себе найважче, а легкий змінний одяг складіть до сумки.

Згортайте одяг, а не складайте

Така тактика допоможе значно зекономити на просторі всередині валізи.

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