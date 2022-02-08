Меган часто путешествует, поэтому к процессу сбора чемодана подходит почти профессионально. Основное, что советует девушка – не брать лишних вещей.

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Этот совет особенно актуален для тех, кто путешествует лоукостами. Часто в билете есть включенная небольшая сумка, которую можно взять с собой в салон – вот и все. За багаж придется выложить кругленькую сумму.

Но даже в таких условиях вполне реально взять все необходимые вещи.

Что советует блогерша

Возьмите 2 пары обуви

Одна из них должна быть универсальной, защищать от дождя, болота, непогоды и так далее. Она обязательно должна быть удобной и хорошо "расхоженной".

Вторая пара – более легкая обувь, например, кроссовки или босоножки. Во время перелета обуйте грубые и тяжелые ботинки, а в сумку положите более легкую обувь. Так вы сэкономите вес и место в чемодане.



Даже в маленький чемодан можно поместить необходимые вещи / Фото Unsplash

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Берите универсальную одежду

Кладите в сумку или чемодан только те вещи, которые прекрасно сочетаются между собой. Даже если у вас скоро закончатся чистые вещи – вы всегда можете воспользоваться услугами прачечной в отеле.

С одеждой работает тот же совет, что и с обувью – наденьте на себя то, что тяжелее всего, а легкую сменную одежду сложите в сумку.

Сворачивайте одежду, а не складывайте

Такая тактика поможет значительно сэкономить на пространстве внутри чемодана.

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