Нестандартну будівлю спроєктував японський архітектор Соу Фудзімото. Вона дивує скляними стінами та колонами, які тримають дах з наскрізними отворами, що нагадує шапочку гриба. Завдяки цьому у будівлі створений ефект відкритого простору.

Це цікаво Відпочинок на будь-який смак: чому мандрівники обирають мережу готелів Otium в Туреччині

Будинок музики – новий музей у Будапешті / Фото Liget Budapest

Атмосфери лісу досягли завдяки орнаментальним елементам на даху, які нагадують листя дерев. Окрім того, через отвори у даху ростимуть справжні дерева, а у приміщення потраплятиме сонячне світло.

Цікавий дизайн Будинку музики / Фото Daily News Hungary

У Будинку музики є 3 поверхи, які символізують "три рухи партитури". Галереї музеї розташувалися на першому поверсі. Там буде представлена постійна виставка "Звукові виміри – музичні подорожі у просторі та часі". Вона розповідатиме про історію європейської музики.

Там проводитимуть і тимчасові виставки. Перша з них буде присвячена ключовим етапам розвитку угорської попмузики другої половини 20 століття.

Інтер'єр музею / Фото Liget Budapest

Неподалік від галерей розмістили напівсферичний купол, де відвідувачі зможуть насолодитися 360-градусним звуком. Він вміщає до 60 людей.

Якщо давно мрієте відпочити та перезавантажитися, саме час вирушити в мандри. Coral Travel допоможе отримати незабутні враження. Обрати бажаний напрям можна тут.

Окрім того, у музеї буде є ще багато цікавого – 2 зали для семінарів, лекцій і музичних заходів, мультимедійна бібліотека, навчальні аудиторії, архів угорської естради та офіси.

Музичний зал у музеї / Фото Liget Budapest

Будинок музики став частиною великого проєкту Liget Budapest. У його рамках у міському парку Будапешта мають відкрити ще кілька цікавих музеїв.

Цікава історія про Ейфелеву вежу: дивіться відео