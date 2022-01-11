На Буковелі з'явилися Ді Капріо і Трамп: тут відкрили музей воскових скульптур

Квиток до нового буковельського музею можна придбати за кошти єПідтримки. Відвідувачі приходять сюди, щоб зробити фото з відомими політиками й акторами.

В новому музеї можна побачити понад 20 світових знаменитостей. Скульптури робили відповідно до їх прототипів: зіркам ретельно підібрали одяг, зачіски, макіяж тощо.

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Фігури виготовлені з силікону, а зверху вкриті воском. На виставці є Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо, Брюс Віліс, Адель, Дональд Трамп та інші знаменитості.

Воскових людей виготовили в одній з найкращих майстерень у світі – вона співпрацює з музеєм Мадам Тюссо. Фігури зроблені за найсучаснішими технологіями.



Гості фотографують воскового Вілла Сміта / Скриншот з відео

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В колекції будуть українці

Згодом експозицію обіцяють доповнити українськими зірками. Гості зможуть повідомити, кого хочуть бачити, за допомогою голосування.

Поки найбільше голосів за Кузьму Скрябіна та братів Кличків.

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