На Буковеле появились Ди Каприо и Трамп: здесь открыли музей восковых скульптур

В новом музее можно увидеть более 20-ти мировых знаменитостей. Скульптуры делали в соответствии с их прототипами: звездам тщательно подобрали одежду, прически, макияж и так далее.
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Фигуры изготовлены из силикона, а сверху покрыты воском. На выставке есть Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Брюс Уиллис, Адель, Дональд Трамп и другие знаменитости.
Восковых людей изготовили в одной из лучших мастерских в мире – она сотрудничает с музеем Мадам Тюссо. Фигуры сделаны по самым современным технологиям.
Гости фотографируют воскового Вилла Смита / Скриншот с видео
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В коллекции будут украинцы
Впоследствии экспозицию обещают дополнить украинскими звездами. Гости смогут сообщить, кого хотят видеть, посредством голосования.
Пока больше всего голосов за Кузьму Скрябина и братьев Кличко.
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