Наприкінці 2021 року у Таїланді закрили більшість провінцій для іноземних туристів, залишивши доступним лише Пхукет. Тепер у Центрі управління ситуацією з COVID-19 (CCSA) прийняли рішення про послаблення деяких умов відвідування країни.

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Доступні напрямки для відпочинку у Таїланді

Окрім Пхукету, у рамках програми "Пісочниця" мандрівники зможуть відвідати провінції Крабі, Пханг-Нга та Сураттхані. Для них відкриють острови Самуї, Ко Панган та Ко Тао, але материкова частина так і буде недоступною.

Інші правила в'їзду до Таїланду за цією програмою залишаються чинними. Туристи повинні будуть пред'явити сертифікат вакцинації, документ про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, підтвердження бронювання готелю щонайменше на 7 ночей та страховий поліс. Крім того, два ПЛР-тести на COVID-19 потрібно буде зробити під час відпочинку.

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки. Детальніше дізнайтеся тут.

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