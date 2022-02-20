Небезпека фенів у готелях

Мікробіолог Чарльз Герба провів дослідження у 9 готельних номерах Лос-Анджелеса, аби виявити найбрудніші предмети. Як не дивно, у більшості переліків був фен. За словами спеціаліста, на цьому приладі часто було навіть більше мікробів, ніж на сидінні унітаза.

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Ймовірно, такі показники пов'язані з тим, що зазвичай у ванних кімнатах прибиральники звертають увагу на більш очевидні предмети, а саме ванну чи душ, раковину та туалет. А фен не видається їм настільки брудним, щоб часто його витирати.

Мабуть, є якісь дії з феном, про які я не знаю, адже деякі з них були доволі небезпечними,

​– сказав експерт.

З тієї ж причини до списків найбрудніших речей у готельних номерах увійшли вимикачі світла та меню обслуговування номерів. Мешканці дуже часто користуються ними, однак не вважають їх брудними.

Саме тому від використання готельного фену краще відмовитися, і возити із собою дорожній прилад, який не займе багато місця у валізі. Якщо ж це неможливо, краще самостійно протерти та продезінфікувати фен та інші потенційно брудні предмети.

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