Опасность фенов в отелях

Микробиолог Чарльз Герба провел исследование в 9 гостиничных номерах Лос-Анджелеса, чтобы определить самые грязные предметы. Как ни странно, в большинстве списков был фен. По словам специалиста, на этом приборе часто было даже больше микробов, чем на сиденье унитаза.

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Вероятно, такие показатели связаны с тем, что обычно в ванных комнатах уборщики обращают внимание на более очевидные предметы, а именно ванну или душ, раковину и туалет. А фен не кажется им настолько грязным, чтобы часто его вытирать.

Наверное, есть какие-то действия с феном, о которых я не знаю, ведь некоторые из них были достаточно опасны,

– сказал эксперт.

По той же причине в списки самых грязных вещей в гостиничных номерах вошли выключатели света и меню обслуживания номеров. Жители очень часто пользуются ими, однако не считают их грязными.

Именно поэтому от использования гостиничного фена лучше отказаться, и возить с собой дорожный прибор, который не займет много места в чемодане. Если это невозможно, лучше самостоятельно протереть и продезинфицировать фен и другие потенциально грязные предметы.

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