Чому не варто купувати подарунки в сувенірному магазині при готелі

Нерідко туристи в перший же день відпустки купують подарунки рідним в готельній крамниці. Таке рішення може незабаром обернутися розчаруванням.

Туристи, які відпочивають на популярних курортах із системою "все включено", часто навіть не виходять за межі готелю. А сувеніри купують в крамничці на території. Розповідаємо, чому обов'язково варто відвідати сувенірні магазини поза межами готелю.

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Завищені ціни

У крамниці в готелі часто ціни набагато вищі, ніж у звичайних магазинах у місті чи на ринку. Це пов'язано із тим, що деякі гості не знають реальних цін і готові придбати подарунки за підвищену вартість.

Щоб не купувати сувеніри втридорога, відвідайте інші крамниці, порівняйте ціни, і тільки після цього зробіть вибір, де придбати подарунки.

Обмежений вибір

Такі магазини зазвичай дуже маленькі, тому в них не надто велика кількість різних видів подарунків. Якщо хочете мати більший вибір, йдіть на базар або у великі магазини.



Обов'язково порівняйте ціни у різних магазинах / Фото Unsplash

Не можна торгуватися

У Єгипті й Туреччині заведено торгуватися як на базарі, так і в невеликих крамничках. В готельному сувенірному магазині ціни, як правило, фіксовані, тому домовитися про зниження вартості не вийде.

Можна натрапити на підробку

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В готелі туристи почуваються розслаблено, тому готові довіряти місцевій крамниці. І можуть придбати речі, які виглядають непогано та продаються під логотипами відомих брендів. Однак часто їх чекає гірке розчарування – за чималі гроші можна купити підробку.

Тому ретельно перевіряйте якість речей, парфумів, косметики, навіть якщо купуєте в хорошому готелі. Якщо виникають сумніви – краще відмовитися від покупки.

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Продавці вміло маніпулюють

У магазині при готелі вам можуть запропонувати каву, чай або прохолодні напої безкоштовно. І вам нічого не залишиться, як купити щось – адже ви будете почуватися зобов'язаними.

У ціну товарів точно буде закладена і вартість вашого напою, і чималенька націнка, тому не поспішайте піддаватися на маніпуляції.

Звісно, існують крамниці, де є хороший вибір сувенірів за помірну ціну. Тому не обходьте свій готельний магазинчик стороною – але обов'язково порівняйте ціни та не робіть спонтанних покупок у перший день відпочинку.