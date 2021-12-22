Однак не все так погано – останній ряд може стати справжньою знахідкою для тих, хто мріє відпочити на борту. Ці місця є досить комфортними – дізнайтеся, чому.
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Вони часто залишаються вільними
Якщо літак повністю не завантажений, останні ряди часто бувають пустими. Обравши місце там, ви можете отримати увесь ряд і чудово виспатися.
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Близько до туалету
Туалети в літаку не мають неприємного запаху, на відміну від потяга. А ви зможете швидко скористатися туалетною кімнатою і не стояти у черзі серед проходу.
В останньому ряду ви маєте шанс чудово виспатися / Фото Unsplash
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Тут рідко бувають діти
Пасажири з дітьми нечасто обирають місця у хвості літака. Тому ви зможете насолоджуватися польотом у тиші.
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Позаду нікого немає
Це значить, що ніхто не штовхатиме вас у спинку крісла і не заважатиме спати.
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Поруч бортпровідники
Ви зможете попросити те, що вам потрібно або звернутися із нагальним запитанням.
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Недоліки місць в останньому ряду
- Часто тут не розкладаються крісла. Якщо ви полюбляєте спати на розкладених сидіннях – обирайте інший ряд.
- Якщо пасажири попереду відкинуть спинки своїх сидінь, вам може стати надто тісно.
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