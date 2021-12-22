Однак не все так погано – останній ряд може стати справжньою знахідкою для тих, хто мріє відпочити на борту. Ці місця є досить комфортними – дізнайтеся, чому.

Цікаво Відпочинок, наче у рекламі: як організувати райську подорож на Мальдіви

Вони часто залишаються вільними

Якщо літак повністю не завантажений, останні ряди часто бувають пустими. Обравши місце там, ви можете отримати увесь ряд і чудово виспатися.

Близько до туалету

Туалети в літаку не мають неприємного запаху, на відміну від потяга. А ви зможете швидко скористатися туалетною кімнатою і не стояти у черзі серед проходу.



В останньому ряду ви маєте шанс чудово виспатися / Фото Unsplash

Тут рідко бувають діти

Пасажири з дітьми нечасто обирають місця у хвості літака. Тому ви зможете насолоджуватися польотом у тиші.

Позаду нікого немає

Це значить, що ніхто не штовхатиме вас у спинку крісла і не заважатиме спати.

Coral – це гірськолижно! Оберіть варіант зимового відпочинку на будь-який смак на сайті Coral Travel.

Поруч бортпровідники

Ви зможете попросити те, що вам потрібно або звернутися із нагальним запитанням.

До теми Як швидко пройти перевірку в аеропорту: корисні поради

Недоліки місць в останньому ряду

Часто тут не розкладаються крісла. Якщо ви полюбляєте спати на розкладених сидіннях – обирайте інший ряд.

Якщо пасажири попереду відкинуть спинки своїх сидінь, вам може стати надто тісно.

Вражаюча історія компанії Ryanair: дивіться відео