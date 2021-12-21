Існують кілька лайфхаків, які допоможуть зробити це максимально швидко, і вам навіть не доведеться доплачувати. Усе можливо, якщо знати певні нюанси.

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Обирайте правильну чергу

Перед тим, як стати у чергу на перевірку, озирніться навкруги. Від того, яку чергу ви оберете, залежатиме майже все. Бажано обирати ту, де найбільше ділових подорожувальників. Їх можна впізнати за одягом та мінімумом речей.

Зазвичай ці люди дуже часто літають, а відповідно часто проходять процедуру перевірки. Вони добре знають, що й куди покласти та як себе поводити. Саме тому черга, де більше таких людей, рухається швидше. Ще одна корисна порада – очікуючи, поспостерігайте за ними й намагайтеся повторити їхні дії під час власної перевірки.

Натомість намагайтеся уникати черг з сім'ями з дітьми. Як показує практика, вони проходять перевірку найдовше.

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Зверніть увагу на працівників

Експерти радять звертати увагу не лише на людей в черзі, а й на працівників, які здійснюють перевірку. Варто обирати той ряд, де є лише один представник служби безпеки. Якщо їх двоє чи більше, швидше за все, хтось з них – стажер, і через його недосвідченість черга рухатиметься повільніше, а перевірка триватиме довше.

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Підготуйтеся завчасно

Заздалегідь підготуйте свої речі до огляду / Фото Freepik

Поки чекатимете своєї черги, максимально до перевірки. Подбайте, щоб ваша косметичка чи сумочка з рідинами була розщібнутою, дістаньте електроніку, зніміть верхній одяг, пояс та інші речі з металевими елементами і розшнуруйте взуття.

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