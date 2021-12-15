Надзвичайно дорогі солодощі продають у турецькому місті Кахраманмараш. Тут на золотих тацях пропонують придбати пахлаву і десерт "солов'їні гнізда".

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Місто ювелірів

Коштує таке задоволення 3 мільйони лір (5,7 мільйона гривень – 24 канал). 2 таці із золота виготовила популярна в Туреччині ювелірна майстерня.

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Ювеліри доставили таці у кондитерську, а там на них розмістили десерти.

Ми готуємо якісну випічку та десерти. Щодня робимо обмежену кількість солодощів, а наступного дня – виготовляємо нові,

– розповів менеджер підприємства Джафер Налчаджі.



Пахлава – традиційний турецький десерт / Фото T24

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Кахраманмараш називають містом ювелірів. Тут видобувають та обробляють золото. Традиційний десерт на золотій таці має стати візитівкою регіону.

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