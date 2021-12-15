Чрезвычайно дорогие сладости продают в турецком городе Кахраманмараш. Здесь на золотых подносах предлагают приобрести пахлаву и десерт "соловьиные гнезда".
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Город ювелиров
Стоит такое удовольствие 3 миллиона лир (5,7 миллиона гривен – 24 канал). 2 подноса из золота изготовила популярная в Турции ювелирная мастерская.
Ювелиры доставили подносы в кондитерскую, а там на них разместили десерты.
Мы готовим качественную выпечку и десерты. Каждый день делаем ограниченное количество сладостей, а на следующий день – создаем новые,
– рассказал менеджер предприятия Джафер Налчаджи.
Пахлава – традиционный турецкий десерт / Фото T24
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Кахраманмараш называют городом ювелиров. Здесь добывают и обрабатывают золото. Традиционный десерт на золотом подносе должен стать визитной карточкой региона.
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