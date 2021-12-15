Десерт багатіїв: в Туреччині продають пахлаву на золотій таці за 5 мільйонів
Джерело:T24
Відома ювелірна майстерня виготовила таці із благородного металу та доставила їх у місцеву кондитерську. Там можна придбати солодощі разом з золотими виробами.
Надзвичайно дорогі солодощі продають у турецькому місті Кахраманмараш. Тут на золотих тацях пропонують придбати пахлаву і десерт "солов'їні гнізда".
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Місто ювелірів
Коштує таке задоволення 3 мільйони лір (5,7 мільйона гривень – 24 канал). 2 таці із золота виготовила популярна в Туреччині ювелірна майстерня.До літа ще далеко, але у відпустку хочеться вже? Є вихід – забронюйте тур до Туреччини, Єгипту, Греції, Іспанії або Чорногорії на літній сезон 2022. Coral Travel пропонує вигідні умови бронювання на найпопулярніші напрямки.
Ювеліри доставили таці у кондитерську, а там на них розмістили десерти.
Ми готуємо якісну випічку та десерти. Щодня робимо обмежену кількість солодощів, а наступного дня – виготовляємо нові,
– розповів менеджер підприємства Джафер Налчаджі.
Пахлава – традиційний турецький десерт / Фото T24
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Кахраманмараш називають містом ювелірів. Тут видобувають та обробляють золото. Традиційний десерт на золотій таці має стати візитівкою регіону.
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