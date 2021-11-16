Руїни прадавнього храму знайшли в Абу-Гурабі, що на 15 кілометрів південніше Каїра. Ще у 1898 році тут був знайдений інший храм – храм сонця фараона Ніусерри. Нова знахідка дала вченим змогу припустити, що храм Ніусерри побудували на руїнах давнішого храму.

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Хто такий Ніусерра

Це фараон Давнього Єгипту, який правив приблизно у 2458 — 2422 роках до нашої ери.

Фараон зруйнував храм, щоб побудувати власний

Ймовірно, фараон Ніусерра зруйнував попередній храм, щоб побудувати на його місці власний. Про це розповідає керівник команди археологів Массиміліано Нуццоло, доцент кафедри єгиптології Інституту середземноморських та східних культур Польської академії наук.



Руїни старого храму / Фото CNN

Також він зазначає, що, ймовірно, попередній храм "був значних розмірів", однак це не зупинило фараона.

Цей фараон ритуально зруйнував храм, присвячений богу сонця Ра, та побудував на його місці власний, назвавши себе єдиним сином бога сонця на землі.

Храм побудований з глиняної цегли

Стрий храм був побудований із сирцевої цегли із використанням кам'яних елементів. Серед знахідок – печатки з іменами царів, що правили до Ніусерри, залишки 2 вапнякових колон та вапняковий поріг.



Археологи вважають, що це були посудини для пива / Фото CNN

Цікавою знахідкою стали посудини для пива, що чудово збереглися до наших днів.

Вчені додають, що у деяких із цих посудин зберігали ритуальну грязь, яку використовували для певних релігійних ритуалів.

Гончарні вироби датують серединою 25 століття до нашої ери, що приблизно за 1 або 2 покоління до правління Ніусерри.

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Що ще відомо про храми сонця:

Історики припускають, що усього їх було 6.

Раніше вчені вже відшукали 2 із них.

Знахідки допомагають історикам краще розуміти побут та звичаї людей, що жили у відповідні історичні періоди.



Археологи проаналізують знахідки, щоб дізнатися більше про тогочасне життя людей / Фото CNN