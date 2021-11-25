Дивні скульптури на тлі пірамід: як відбувалася популярна виставка в Єгипті

Вражаючі скульптури поруч із величними пірамідами – саме так виглядала виставка "Forever is Now". Мережу сколихнули неймовірні фото, зроблені туристами з усього світу.

Хоча експозицію можна було побачити до 17 листопада, неймовірні фото публікують в мережі й досі. У виставці взяли участь 10 провідних скульпторів та художників з різних країн.

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Локація стала дуже популярною серед туристів / Фото facebook.com/Elva Margariti

Виставку проводять у видатних локаціях

Єгипетські піраміди занесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тому виставка відбувалася під егідою цієї організації.



Сучасні скульптури на тлі пірамід / Фото instagram.com/giantletter

Фотолокація була надзвичайно популярною – її відвідувало понад 20 тисяч людей щодня. Щоб подивитися на скульптури, не потрібно було доплачувати – достатньо купити вхідний квиток до пірамід.



Одна зі скульптур на виставці / Фото facebook.com/ArtDEgypte



Відвідувачі виставки / Фото UNESCO

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Вражаючі скульптури / Фото UNESCO

Ця виставка відбувається щорічно. Щоразу її проводять у видатних та популярних локаціях. У 2017 році її проводили в Єгипетському музеї, у 2018-му – в Палаці Маніала, а у 2019 вона пройшла в історичному кварталі – Ісламському Каїрі.