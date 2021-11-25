Удивительные скульптуры на фоне пирамид: как проходила популярная выставка в Египте

Впечатляющие скульптуры рядом с величественными пирамидами – именно так выглядела выставка "Forever is Now". Сеть всколыхнули невероятные фотографии, сделанные туристами со всего мира.

Хотя экспозицию можно было увидеть до 17 ноября, невероятные фото публикуют в сети до сих пор. В выставке приняли участие 10 ведущих скульпторов и художников из разных стран.

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Локация стала очень популярной среди туристов / Фото facebook.com/Elva Margariti

Выставку проводят в выдающихся локациях

Египетские пирамиды внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому выставка проходила под эгидой организации.



Современные скульптуры на фоне пирамид / Фото instagram.com/giantletter

Фотолокация была очень популярной – ее посещало более 20 тысяч человек ежедневно. Чтобы посмотреть на скульптуры, не нужно было доплачивать – достаточно купить входной билет в пирамиды.



Одна из скульптур на выставке / Фото facebook.com/ArtDEgypte



Посетители выставки / Фото UNESCO

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Впечатляющие скульптуры / Фото UNESCO

Эта выставка проходит ежегодно. Каждый раз она проводится в выдающихся и популярных локациях. В 2017 году ее проводили в Египетском музее, в 2018-м – во Дворце Маниала, а в 2019-м она прошла в историческом квартале – Исламском Каире.