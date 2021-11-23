Одним із таких міст став Луксор. Місцевий комітет з маркетингу культурного туризму повідомив, що наповнюваність готелів тут зросла на 20 %.

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Що цікавого є в Луксорі

Луксор – колиска цивілізації, місце, де можна торкнутися історії. Туристам тут пропонують подивитися Долину Царів, величні Карнакський та Луксорський храми, Храм Хатшепсут, місцевий музей тощо.

Луксор розташований у Верхньому Єгипті, на березі Ніла. Мандрівники тут мають змогу відчути автентичну єгипетську культуру та історію.

Пам'ятки міста Луксор
Пам'ятки Луксора приваблюють туристів / Фото Unsplash

Що нового готують для туристів

Комітет з маркетингу культурного туризму повідомив, що Для гостей міста тут планують чимало цікавого.

Зокрема, влада хоче підтримувати туристичні поїздки між пляжними курортами та культурними столицями країни.

Пам'ятки міста Луксор
Чимало мандрівників залишаються в місті на ніч / Фото Unsplash

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Чимало українських туристів вже їздять до Луксора на екскурсії. Вони переважно обирають одноденні екскурсії з Хургади.

Ті ж, хто хоче потрапити в Луксор з Шарм-ель-Шейха, змушені летіти літаком або їхати протягом тривалого часу. Переважна більшість таких мандрівників залишаються в місті на ніч. Саме тому заповнюваність готелів значно зросла.