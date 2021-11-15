Для ідеальних фото: блогерка розповіла, де знайти найкращий краєвид на піраміди в Єгипті

Піраміди Гізи, безсумнівно, є найтуристичнішим місцем у Єгипті. Щодня сюди приїжджають тисячі людей, і всі вони хочуть зробити красиві та оригінальні фото біля дива світу. Отримати їх доволі просто, якщо знати невеличкий секрет.

Про нього розповіла користувачка тіктоку та мандрівниця Кіммі Коннер. Вона поділилася у мережі місцем, звідки відкривається чудовий вигляд на піраміди, і це не платний оглядовий майданчик, а звичайний ресторан фастфуду KFC та Pizza Hut.

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Найкращий вид за ціною бургера

Заклад розташований неподалік від входу до пірамід. Зазвичай, відвідувачі купують собі їжу та залишаються на першому поверсі. Але вартує лише піднятися вище на відкриту терасу на даху, і подорожувальники отримують першокласний краєвид, заплативши лише за їжу.

Це набагато дешевше, ніж платити за інші краєвиди, таксі чи верблюдів,

– сказала Кіммі.

Що не менш важливо, там майже немає людей, тож натовп туристів не заважатиме насолоджуватися красою і фотографуватися. Проте це може дуже швидко змінитися, адже відео тіктокерки стало вірусним і зібрало 1,6 мільйона переглядів.

Тисячі людей написали у коментарях, що скористаються цим лайфхаком. Один із користувачів додав, що якщо прийти до ресторану вночі, з тієї ж тераси можна безкоштовно подивитися світлове шоу.