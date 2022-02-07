Найкращий час, у першу чергу, залежить від особистих вподобань кожного мандрівника. Туристам, яку полюбляють спеку та людям, що надають перевагу комфортній прохолоді, варто їхати до Туреччини у різні періоди.

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Для любителів сонця та спеки

Охочим погрітися на сонечку та насолодитися справжнім теплом потрібно обирати літні місяці, особливо липень та серпень. У цей час у Туреччині майже не буває дощів, середня кількість сонячних годин у день – 10, а середня денна температура тримається на позначках 29 – 32 градуси.

Літо – найкращий вибір для спекотного пляжного відпочинку / Фото Unsplash

Звичайно, погода дещо відрізнятиметься, залежно від регіону – у прибережних районах трохи свіжіше, ніж у внутрішніх. Крім того, на Чорноморському березі часто буває холодніше, ніж на Середземноморському.

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Шанувальникам прохолоди

Не всі туристи полюбляють спеку. Чимало людей надають перевагу помірним температурам і прохолоді. Найкращий час для них розпочинається у жовтні – листопаді, коли у багатьох регіонах температура повітря падає до 20 градусів та нижче.

Можливо, це не кращий варіант для пляжного відпочинку, однак ідеальний для дослідження архітектури, культури та історії Туреччини. Тривалі прогулянки та відвідування різноманітних пам'яток за такої погоди будуть комфортнішими.

Для дослідження турецьких міст краще обрати осінь та зиму / Фото Unsplash

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Охочим відпочити від людей

Пік туристичного сезону у Туреччині припадає на час шкільних канікул. Тому мандрівникам, які втомилися від гамору та хочуть спокійного відпочинку з мінімумом людей, варто задуматися про те, щоб приїхати сюди взимку. Звісно, це не розповсюджується на гірськолижні курорти Туреччині, які користуються великою популярністю у туристів.

Для пляжного відпочинку краще обирати середній сезон. З квітня по травень, а також з середини вересня до початку листопада напливу туристів немає, однак погода ще тішить теплом.

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