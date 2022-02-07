Лучшее время, в первую очередь, зависит от личных предпочтений каждого путешественника. Туристам, которые любят жару и людям, что предпочитают комфортную прохладу, стоит ехать в Турцию в разные периоды.
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Для любителей солнца и жары
Желающим погреться на солнышке и насладиться настоящим теплом нужно выбирать летние месяцы, особенно июль и август. В это время в Турции почти не бывает дождей, среднее количество солнечных часов в день – 10, а средняя дневная температура держится на отметках 29 – 32 градуса.
Лето – лучший выбор для жаркого пляжного отдыха / Фото Unsplash
Конечно, погода будет несколько отличаться, в зависимости от региона – в прибрежных районах немного свежее, чем во внутренних. Кроме того, на Черноморском берегу часто бывает холоднее, чем на Средиземноморском.
Поклонникам прохлады
Не все туристы любят жару. Многие люди предпочитают умеренные температуры и прохладу. Лучшее время для них начинается в октябре – ноябре, когда во многих регионах температура воздуха падает до 20 градусов и ниже.
Возможно, это не лучший вариант для пляжного отдыха, но идеальный для исследования архитектуры, культуры и истории Турции. Длительные прогулки и посещение различных достопримечательностей при такой погоде будут более комфортными.
Для исследования турецких городов лучше выбрать осень и зиму / Фото Unsplash
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Желающим отдохнуть от людей
Пик туристического сезона в Турции приходится на время школьных каникул. Поэтому путешественникам, которые устали от шума и ищут спокойного отдыха с минимумом людей, стоит задуматься о том, чтобы приехать сюда зимой. Конечно, это не распространяется на горнолыжные курорты Турции, пользующиеся большой популярностью у туристов.
Для пляжного отдыха лучше выбирать средний сезон. С апреля по май, а также с середины сентября по начало ноября наплыва туристов нет, однако погода еще радует теплом.
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