Як вітатися

Місцевим мешканцям завжди приємно, коли ви вітаєтеся з ними турецькою мовою. Тому обов'язково вивчіть хоч один варіант привітання.

Мерхаба (merhaba​) – "Привіт".

Гюнайдін (günaydın) – "Доброго ранку".

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Щоб попрощатися, використайте таку стандартну фразу:

Гюле Гюле (Güle güle) – "До побачення".

Як подякувати

Слово "спасибі" або "дякую" обов'язково потрібно вивчити кожному туристу. Усім буде приємно, якщо ви продемонструєте, що не полінувалися і навчилися дякувати турецькою мовою.

Іюм тешеккюлер (iyiyim, teşekkürler) – "Спасибі".