Как здороваться
Местным жителям всегда приятно, когда вы здороваетесь с ними на турецком языке. Поэтому обязательно изучите хоть один вариант приветствия.
- Мерхаба (merhaba) – "Привет".
- Гюнайдин (günaydın) – "Доброе утро".
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Чтобы проститься, используйте следующую стандартную фразу:
- Гюле Гюле (güle güle) – "До свидания".
Как поблагодарить
Слово "спасибо" или " благодарю" обязательно нужно выучить каждому туристу. Всем будет приятно, если вы продемонстрируете, что не поленились и научились благодарить на турецком языке.
- Июм тешеккюллер (iyiyim, teşekkürler) – "Спасибо".
Если вы хотите попросить о чем-нибудь, добавьте вежливое обращение "пожалуйста".
- Люфт фенг (lütfen) – "Пожалуйста".
Когда вам кто-то благодарит, обязательно отвечайте так:
- Биршей дий (bir şey değil) – "Не за что".
Обязательно узнайте, как отблагодарить по-турецки / Photo Unsplash
Как попросить прощения
Эта фраза поможет вам быть вежливым. Если вы хотите пройти, а вам кто-то мешает: например, в транспорте – используйте ее.
- Афидерсиниз (affedersiniz) – "Простите меня".
А вот аналог украинского "извиняюсь". Этим словом можно попросить человека повторить только что сказанное, потому что вы не услышали или не поняли. Также этой фразой часто отвечают на телефонные звонки.
- Эфендим (efendim) – "Извините" или "да", "алло".
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Если хотите что-нибудь купить
Даже если продавец не знает английского языка, вы можете спросить его о цене турецким словом. Поскольку вы вряд ли поймете ответ, вам могут написать нужную сумму на калькуляторе, телефоне или бумаге.
- Не кадар (ne kadar) – "Сколько?"
Если совершаете покупки на рынке, то не забудьте поторговаться. Вам поможет знание этой фразы:
- Чок пахали (tshok pah-hah-lee) – "Слишком дорого".
На турецком рынке можно торговаться / Photo Unsplash