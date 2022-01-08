Как здороваться

Местным жителям всегда приятно, когда вы здороваетесь с ними на турецком языке. Поэтому обязательно изучите хоть один вариант приветствия.

Мерхаба (merhaba) – "Привет".

Гюнайдин (günaydın) – "Доброе утро".

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Чтобы проститься, используйте следующую стандартную фразу:

Гюле Гюле (g üle güle ) – "До свидания".

Как поблагодарить

Слово "спасибо" или " благодарю" обязательно нужно выучить каждому туристу. Всем будет приятно, если вы продемонстрируете, что не поленились и научились благодарить на турецком языке.

Июм тешеккюллер (iyiyim, teşekkürler) – "Спасибо".