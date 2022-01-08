Для мандрівників: 10 поширених фраз, що знадобляться в Туреччині

Якщо їдете до Туреччини, будьте готові, що місцеві мешканці часто зовсім не знають англійської мови. Тому декілька стандартних фраз, які ви запам'ятаєте, можуть зробити відпочинок простішим та приємнішим.

Як вітатися

Місцевим мешканцям завжди приємно, коли ви вітаєтеся з ними турецькою мовою. Тому обов'язково вивчіть хоч один варіант привітання.

Мерхаба (merhaba​) – "Привіт".

Гюнайдін (günaydın) – "Доброго ранку".

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Щоб попрощатися, використайте таку стандартну фразу:

Гюле Гюле (Güle güle) – "До побачення".

Як подякувати

Слово "спасибі" або "дякую" обов'язково потрібно вивчити кожному туристу. Усім буде приємно, якщо ви продемонструєте, що не полінувалися і навчилися дякувати турецькою мовою.

Іюм тешеккюлер (iyiyim, teşekkürler) – "Спасибі".