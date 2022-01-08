Для мандрівників: 10 поширених фраз, що знадобляться в Туреччині
Джерело:Новини Live
Якщо їдете до Туреччини, будьте готові, що місцеві мешканці часто зовсім не знають англійської мови. Тому декілька стандартних фраз, які ви запам'ятаєте, можуть зробити відпочинок простішим та приємнішим.
Як вітатися
Місцевим мешканцям завжди приємно, коли ви вітаєтеся з ними турецькою мовою. Тому обов'язково вивчіть хоч один варіант привітання.
- Мерхаба (merhaba) – "Привіт".
- Гюнайдін (günaydın) – "Доброго ранку".
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Щоб попрощатися, використайте таку стандартну фразу:
- Гюле Гюле (Güle güle) – "До побачення".
Як подякувати
Слово "спасибі" або "дякую" обов'язково потрібно вивчити кожному туристу. Усім буде приємно, якщо ви продемонструєте, що не полінувалися і навчилися дякувати турецькою мовою.
- Іюм тешеккюлер (iyiyim, teşekkürler) – "Спасибі".
Якщо ви хочете попросити про щось, додайте ввічливе звертання "будь ласка".
- Люфт фенг (lütfen) – "Будь ласка".
Коли вам хтось дякує, обов'язково відповідайте так:
- Бір шей дій (bir şey değil) – "Немає за що".
Обов'язково вивчіть, як подякувати турецькою мовою / Фото Unsplash
Як попросити вибачення
Ця фраза допоможе вам бути ввічливим. Якщо ви хочете пройти, а вам хтось заважає: наприклад, у транспорті – використовуйте її.
- Афідерсініз (affedersiniz) – "Вибачте мені".
А ось аналог українського "перепрошую". Цим словом можна попросити людину повторити щойно сказане, бо ви не почули чи не зрозуміли. Також цією фразою часто відповідають на телефонні дзвінки.
- Ефендім (efendim) – "Вибачте", або "так", "ало".
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Коли хочете щось купити
Навіть якщо продавець не знає англійської, ви можете запитати його про ціну турецьким словом. Оскільки відповідь ви навряд чи зрозумієте, вам можуть написати потрібну суму на калькуляторі, телефоні або папері.
- Не кадар (ne kadar) – "Скільки?".
Якщо здійснюєте покупки на базарі, то не забудьте поторгуватися. Вам допоможе знання цієї фрази:
- Чок пахалі (tshok pah-hah-lee) – "Занадто дорого".
На турецькому базарі можна торгуватися / Фото Unsplash