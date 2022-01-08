Для путешественников: 10 распространенных фраз, которые понадобятся в Турции

8 января 2022 , 19:40
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Если едете в Турцию, будьте готовы, что местные жители часто совсем не знают английский язык. Поэтому несколько стандартных фраз, которые вы запомните, могут сделать отдых более простым и приятным.

Как здороваться

Местным жителям всегда приятно, когда вы здороваетесь с ними на турецком языке. Поэтому обязательно изучите хоть один вариант приветствия.

  • Мерхаба (merhaba) – "Привет".
  • Гюнайдин (günaydın) – "Доброе утро".

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Чтобы проститься, используйте следующую стандартную фразу:

  • Гюле Гюле (güle güle) – "До свидания".

Как поблагодарить

Слово "спасибо" или " благодарю" обязательно нужно выучить каждому туристу. Всем будет приятно, если вы продемонстрируете, что не поленились и научились благодарить на турецком языке.

  • Июм тешеккюллер (iyiyim, teşekkürler) – "Спасибо".

Если вы хотите попросить о чем-нибудь, добавьте вежливое обращение "пожалуйста".

  • Люфт фенг (lütfen) – "Пожалуйста".

Когда вам кто-то благодарит, обязательно отвечайте так:

  • Биршей дий (bir şey değil) – "Не за что".


Обязательно узнайте, как отблагодарить по-турецки / Photo Unsplash

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Как попросить прощения

Эта фраза поможет вам быть вежливым. Если вы хотите пройти, а вам кто-то мешает: например, в транспорте – используйте ее.

  • Афидерсиниз (affedersiniz) – "Простите меня".

А вот аналог украинского "извиняюсь". Этим словом можно попросить человека повторить только что сказанное, потому что вы не услышали или не поняли. Также этой фразой часто отвечают на телефонные звонки.

  • Эфендим (efendim) – "Извините" или "да", "алло".

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Если хотите что-нибудь купить

Даже если продавец не знает английского языка, вы можете спросить его о цене турецким словом. Поскольку вы вряд ли поймете ответ, вам могут написать нужную сумму на калькуляторе, телефоне или бумаге.

  • Не кадар (ne kadar) – "Сколько?"

Если совершаете покупки на рынке, то не забудьте поторговаться. Вам поможет знание этой фразы:

  • Чок пахали (tshok pah-hah-lee) – "Слишком дорого".


На турецком рынке можно торговаться / Photo Unsplash
 

Автор: Аліна Рудченко