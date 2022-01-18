Державна авіаційна служба України надала дозвіл літати до низки міст: Іракліону, Міконосу, Родосу, Корфу, Ханьї та Косу. Дістатися туди можна буде з Києва.

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Окрім того, авіакомпанія Azur Air Ukraine відтепер збільшить частоту вже існуючого рейсу Київ – Салоніки. Літак вирушатиме туди 5 разів на тиждень.



З Києва можна буде дістатися до низки грецьких міст / Фото Unsplash

Не тільки Греція

Також в авіакомпанії з'являться рейси до таких європейських міст: Ріміні (Італія), Ларнаки (Кіпр) та Пальма-де-Мальорки (Іспанія).

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Що відомо про Azur Air Ukraine

Це дочірнє підприємство російської авіакомпанії Azur Air. Хаб компанії розташований у міжнародному аеропорту "Бориспіль". Компанія здійснює рейси до Греції, Іспанії, Болгарії, Туреччини та Єгипту.

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