Государственная авиационная служба Украины предоставила разрешение летать в ряд городов: Ираклион, Миконос, Родос, Корфу, Ханью и Кос. Добраться туда можно будет из Киева.
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Кроме того, авиакомпания Azur Air Ukraine теперь увеличит частоту уже существующего рейса Киев – Салоники. Самолет будет отправляться туда 5 раз в неделю.
Из Киева можно будет добраться до ряда греческих городов / Фото Unsplash
Не только Греция
Также в авиакомпании появятся рейсы в такие европейские города: Римини (Италия), Ларнаку (Кипр) и Пальма-де-Мальорку (Испания).
Что известно об Azur Air Ukraine
Это дочернее предприятие российской авиакомпании Azur Air. Хаб компании находится в международном аэропорту "Борисполь". Компания осуществляет рейсы в Грецию, Испанию, Болгарию, Турцию и Египет.
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