Государственная авиационная служба Украины предоставила разрешение летать в ряд городов: Ираклион, Миконос, Родос, Корфу, Ханью и Кос. Добраться туда можно будет из Киева.

Интересно Отдых в Египте: особенности каждого из главных курортов популярной страны

Кроме того, авиакомпания Azur Air Ukraine теперь увеличит частоту уже существующего рейса Киев – Салоники. Самолет будет отправляться туда 5 раз в неделю.



Из Киева можно будет добраться до ряда греческих городов / Фото Unsplash

Не только Греция

Также в авиакомпании появятся рейсы в такие европейские города: Римини (Италия), Ларнаку (Кипр) и Пальма-де-Мальорку (Испания).

До лета еще далеко, но в отпуск хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022. Coral Travel предлагает выгодные условия бронирования на самые популярные направления.

Что известно об Azur Air Ukraine

Это дочернее предприятие российской авиакомпании Azur Air. Хаб компании находится в международном аэропорту "Борисполь". Компания осуществляет рейсы в Грецию, Испанию, Болгарию, Турцию и Египет.