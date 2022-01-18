До Греції на відпочинок: українська авіакомпанія літатиме до низки курортних міст
18 січня 2022 , 11:34Читать новость на русском
Джерело:Державна авіційна служба України
Компанія Azur Air Ukraine отримала дозвіл літати до кількох міст в Греції. Серед них є й популярні туристичні місця, наприклад, острів Родос.
Державна авіаційна служба України надала дозвіл літати до низки міст: Іракліону, Міконосу, Родосу, Корфу, Ханьї та Косу. Дістатися туди можна буде з Києва.
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Окрім того, авіакомпанія Azur Air Ukraine відтепер збільшить частоту вже існуючого рейсу Київ – Салоніки. Літак вирушатиме туди 5 разів на тиждень.
З Києва можна буде дістатися до низки грецьких міст / Фото Unsplash
Не тільки Греція
Також в авіакомпанії з'являться рейси до таких європейських міст: Ріміні (Італія), Ларнаки (Кіпр) та Пальма-де-Мальорки (Іспанія).До літа ще далеко, але у відпустку хочеться вже? Є вихід – забронюйте тур до Туреччини, Єгипту, Греції, Іспанії або Чорногорії на літній сезон 2022. Coral Travel пропонує вигідні умови бронювання на найпопулярніші напрямки.
Що відомо про Azur Air Ukraine
Це дочірнє підприємство російської авіакомпанії Azur Air. Хаб компанії розташований у міжнародному аеропорту "Бориспіль". Компанія здійснює рейси до Греції, Іспанії, Болгарії, Туреччини та Єгипту.
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