Ла Рінконада (La Rinconada) розташована у Перуанських Андах, майже на кордоні з Болівією. Сюди можна потрапити тільки власним ходом, піднявшись високо в гори вузькою стежкою.

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Однак туристам наполегливо не радять йти туди самотужки – гори дуже непередбачувані й можна заблукати

Кисню не вистачає

У Ла Рінконада суворий клімат, що змушує місцевих мешканців пристосовуватися і виживати. Вдень температура повітря там рідко підіймається вище 10 градусів тепла, вночі ж опускається нижче нуля. Взимку цей край часто накривають потужні снігопади, а літо – досить посушливе.



Так виглядає найвисокогірніше місто світу / Скриншот з відео

Найбільшу небезпеку становить розріджене повітря. Люди страждають від гіпоксії та гірської хвороби. Симптомами є швидка втома, головний біль, нудота, задишка тощо.

Непристосовані туристи не зможуть потрапити в місто за день – адже їх організм може просто не витримати різкого набору висоти.

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Де працюють люди

У цій місцевості є великі поклади золотої руди. Тому попри суворий клімат та важкі умови життя населення міста зросло до 30 тисяч людей у період з 2001 до 2009 року.

Місцеві мешканці працюють на золотих шахтах, які належать компанії Corporacion Ananea. Умови праці надзвичайно важкі.



Чоловіки працюють у шахтах / Скриншот з відео

Подекуди люди працюють без зарплатні цілий місяць. А в останній день їм дозволяють взяти собі певну кількість золотої руди. Зазвичай стільки, скільки вони можуть винести із шахти на власних плечах.

Жінки не працюють безпосередньо у шахтах – їм це забороняють. Однак вони можуть просіювати залишки руди в пошуках золота.

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Екологічна ситуація не надто хороша

Життя та побут у місті мало змінилися протягом останніх 100 років. У місті тільки нещодавно з'явилося світло – електрику підключили тільки у 2009 році.

В Ла Рінконада слабко розвинена система каналізації та стічних вод.



У місті досить погана екологія / Скриншот з відео

Екологія також жахлива. Для очищення гірської породи використовують ртуть – і її отруйні випари залишаються у повітрі. Окрім того, в шахтах використовують вибухівку, щоб добувати породу – це також погіршує якість повітря.

Але навіть попри такі труднощі до міста продовжують стікатися золотошукачі.

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