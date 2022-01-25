Ла Ринконада (La Rinconada) находится в Перуанских Андах, почти на границе с Боливией. Сюда можно попасть только своим ходом, поднявшись высоко в горы узкой тропинкой.

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Однако туристам настойчиво не советуют идти туда самостоятельно – горы очень непредсказуемы и можно заблудиться.

Кислорода не хватает

У Ла Ринконада суровый климат, заставляющий местных жителей приспосабливаться и выживать. Днем температура воздуха там редко поднимается выше 10 градусов тепла, а ночью опускается ниже нуля. Зимой этот край часто накрывают мощные снегопады, а лето достаточно засушливое.



Так выглядит самый высокогорный город мира / Скриншот с видео

Наибольшую опасность представляет разреженный воздух. Люди страдают гипоксией и горной болезнью. Симптомами являются быстрая усталость, головная боль, тошнота, одышка и так далее.

Неприспособленные туристы не смогут попасть в город за день – их организм может просто не выдержать резкого набора высоты.

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Где работают люди

В этой местности есть большие залежи золотой руды. Поэтому, несмотря на суровый климат и тяжелые условия жизни, население города выросло до 30 тысяч человек в период с 2001 по 2009 год.

Местные жители работают на золотых шахтах, принадлежащих компании Corporacion Ananea. Условия труда очень тяжелые.



Мужчины работают в шахтах / Скриншот по видео

Обычно люди работают без зарплаты целый месяц. А в последний день им разрешают взять себе определенное количество золотой руды. Обычно столько, сколько они могут вынести из шахты на своих плечах.

Женщины не работают прямо в шахтах – им это запрещают. Однако они могут просеивать остатки руды в поисках золота.

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Экологическая ситуация не очень хорошая

Жизнь и быт в городе мало изменились за последние 100 лет. В городе недавно появился свет – электричество подключили только в 2009 году.

В Ла Ринконада слабо развита система канализации и сточных вод.



В городе довольно плохая экология / Скриншот с видео

Экология тоже ужасна. Для очищения горной породы используют ртуть – и ее ядовитые испарения остаются в воздухе. Кроме того, в шахтах используют взрывчатку, чтобы добывать породу – это также ухудшает качество воздуха.

Но даже несмотря на такие трудности в город продолжают стекаться золотоискатели.

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