Пластину з бронзи знайшли на території містечка Перре в провінції Адіяман. Цей документ колись вручили римському воїну на ім'я Калцилій Антик.
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Солдат прослужив 20 років
Солдат одержав грамоту за 20 років, які провів на службі у Сирії. Документом йому надали римське громадянство, а також право на шлюб.
Ми встановили, що нагороду було вручено у 123 році нашої ери під час правління римського імператора Адріана,
– розповідає директор Адіаманського археологічного музею Мехмет Алкан.
Грамота, яку знайшли в Туреччині / Фото Adıyaman Museum
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Більшість грамот переплавили
Археологи мають інформацію, що усього було надруковано близько 100 тисяч таких грамот. Однак більшість із них згодом переплавили – тому віднайти їх тепер неможливо.
Вченим відомо близько 800 бронзових грамот, що збереглися до наших днів. 650 з них вже вивчені.