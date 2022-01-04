Пластину з бронзи знайшли на території містечка Перре в провінції Адіяман. Цей документ колись вручили римському воїну на ім'я Калцилій Антик.

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Солдат прослужив 20 років

Солдат одержав грамоту за 20 років, які провів на службі у Сирії. Документом йому надали римське громадянство, а також право на шлюб.

Ми встановили, що нагороду було вручено у 123 році нашої ери під час правління римського імператора Адріана,

– розповідає директор Адіаманського археологічного музею Мехмет Алкан.



Грамота, яку знайшли в Туреччині / Фото Adıyaman Museum

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Більшість грамот переплавили

Археологи мають інформацію, що усього було надруковано близько 100 тисяч таких грамот. Однак більшість із них згодом переплавили – тому віднайти їх тепер неможливо.

Вченим відомо близько 800 бронзових грамот, що збереглися до наших днів. 650 з них вже вивчені.