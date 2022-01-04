Пластину из бронзы обнаружили на территории городка Перре в провинции Адияман. Этот документ когда-то был вручен римскому воину по имени Калцилий Антик.
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Солдат прослужил 20 лет
Солдат получил грамоту за 20 лет, которую провел на службе в Сирии. Документом ему предоставили римское гражданство, а также право на брак.
Мы установили, что награда была вручена в 123 году нашей эры во время правления римского императора Адриана,
– рассказывает директор Адиаманского археологического музея Мехмет Алкан.
Грамота, которую нашли в Турции / Фото Adıyaman Museum
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Большинство грамот переплавили
Археологи располагают информацией, что всего было напечатано около 100 тысяч таких грамот. Однако большинство из них впоследствии переплавили – поэтому найти их теперь невозможно.
Ученым известно около 800 сохранившихся до наших дней бронзовых грамот. 650 из них уже изучены.