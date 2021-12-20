Досвідчений подорожувальник Сарвахгян Сантаунам рекомендує завжди фотографувати свою валізу чи сумку перед тим, як передати їх у багажне відділення. За його словами, це може суттєво спростити пошук речей, якщо вони загубляться.

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Коли багаж втрачають, пасажир повинен подати скаргу та написати заяву до адміністрації аеропорту. У ній необхідно вказати, як виглядає валіза та що в ній є. Якщо питання про вміст сумок у мандрівників не виникає, то з їхнім зовнішнім виглядом – важче. За словами Сарвахгяна чіткий опис можуть надати дуже мало туристів.

Ось тут на допомогу і прийдуть фотографії. Знімки потрібно робити з усіх сторін, і так, щоб було добре видно особливо примітні деталі – елементи декору, бирку тощо.

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Якщо пасажир говорить, що загубив чорну валізу, адміністрація ніколи не зможе знайти її, бо в аеропорту тисячі чорних валіз. Фото дає чіткий опис багажу і допомагає звузити коло пошуку,

– переконаний Сарвахгян Сантаунам.

Тож зробивши фото, ви матимете більше шансів швидко повернути свої речі. Врешті-решт, це займає всього кілька секунд, тому усім мандрівникам варто зробити фотографування валізи своєю корисною звичкою.

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