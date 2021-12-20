Опытный путешественник Сарвахгян Сантаунам рекомендует всегда фотографировать свой чемодан или сумку, прежде чем передать их в багажное отделение. По его словам, это может существенно упростить поиск вещей, если они потеряются.

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Когда багаж теряют, пассажир должен подать жалобу и написать заявление в администрации аэропорта. В ней необходимо указать, как выглядит чемодан и что в нем есть. Если вопрос о содержании сумок у путешественников не возникает, то с их внешним видом – труднее. По словам Сарвахгяна, четкое описание могут дать очень мало туристов.

Вот здесь на помощь и придут фотографии. Снимки нужно делать со всех сторон, и так, чтобы были хорошо видны особо примечательные детали – элементы декора, бирки и другое.

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Если пассажир говорит, что потерял черный чемодан, администрация никогда не сможет найти его, потому что в аэропорту тысячи черных чемоданов. Фото дает четкое описание багажа и помогает сузить круг поиска,

– убежден Сарвахгян Сантаунам.

Так, сделав фото, у вас будет больше шансов быстро вернуть свои вещи. В конце концов это занимает всего несколько секунд, поэтому всем путешественникам стоит сделать фотографирование чемодана своей полезной привычкой.